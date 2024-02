Semesterferien: Ski fahren? In Wien bleiben!

Der Eindruck, dass halb Wien auf (Ski-)Urlaub fährt, täuscht. Für die Daheimbleiber gibt es in dieser touristenarmen Woche auch viel in der Stadt zu tun: vom Filmfestival bis zum Museumsbesuch.

Wien. Eine Woche lang geht die Stadt also nicht in die Schule – und blickt man auf die Staus auf vielen Ausfallstraßen zu Ferienbeginn, auf die ausreservierten Züge, die vom Hauptbahnhof abfahren, scheint es, als würde halb Wien in den Skiurlaub aufbrechen.

Dieser Eindruck täuscht. Anders als im Sommer, wenn man die Stadtflucht tatsächlich sieht (viele freie Parkplätze!), aber etwa auch an einem Rückgang der Rettungseinsätze merkt, spürt man all dies in den Semesterferien kaum. So bleibt die Zahl der Einsätze der Wiener Berufsrettung (900 bis 1000 pro Tag) in etwa gleich hoch.

Auch geheizt wird fast genauso viel wie sonst: Der Fernwärme-Bedarf geht in der Semesterferienwoche in der Regel nur um rund zwei Prozent zurück, heißt es bei Wien Energie. Auch der durchschnittliche Tagesverbrauch von Wasser ist nur um zwei bis drei Prozent geringer als in den Wochen davor und danach.

Dass aber rund 250.000 Kinder und Jugendliche (und mit ihnen viele, viele Eltern) eine Woche lang nicht in die Schule fahren, merkt man im öffentlichen Verkehr: Rund zehn Prozent weniger Fahrgäste als sonst vermelden die Wiener Linien, weshalb sie auch auf den etwas weniger intensiv getakteten Ferienfahrplan umschwenken.

Ab in die Museen

Für die vielen Daheimbleiber gibt es jedenfalls gute Nachrichten: In vielen Museen und anderen Einrichtungen ist nun weniger los, weil der Februar (gemeinsam mit dem Jänner) der touristisch schwächste Monat im Jahr ist. Ehe also im März die Touristen wieder voll zurückkehren, hat man nun die Chance auf vergleichsweise ruhige Museen, auch Schulklassen verstellen einem jetzt nicht die Sicht.

Wer bis jetzt noch nicht im neuen Wien-Museum war, könnte das nun nachholen. Nicht nur, weil hier der Eintritt zur Dauerausstellung gratis ist (ein Novum in der österreichischen Museumslandschaft) und allein der Ausblick über den Karlsplatz von der neuen Dachterrasse Grund genug für (mindestens) einen Besuch ist.