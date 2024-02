Song der Woche: Atempause, dann ewige Liebe

Gut am Kitsch vorbeigeschrammt und ohne Vorspiel: das US-Duo Hovvdy mit „Forever“.

Hovvdy: »Forever«. Wenig rührt Herzen mehr als zwei Männerstimmen, die in inniger Harmonie immerwährende Liebe proklamieren, meist für eine dritte Person. Freilich ist mit zwei antithetischen Reaktionen zu rechnen. Erstens: Das ist geheuchelt. Zweitens: Das ist kitschig. Gegen beide Einwände hilft eine gewisse Unschuld im Ausdruck, ein aurales Augenklimpern sozusagen. Dieses Duo erreicht das hier gleich, ohne jedes Vorspiel, mit einer für das Genre verblüffenden ersten Zeile: „Baby, take a breather“. Eine Atempause, Abkühlung, Regen und Wind werden beschworen, bevor die entscheidende Frage kommt: „Will I always love you?“ Und gleich die Antwort, in sanft ansteigender Melodie: „I’ll fall forever.“ So schlicht und ergreifend ist das – und wirkt noch besser, weil das Arrangement nach klassischem Indie-Pop-Beginn ungewöhnlich originell ist. Da hört man Scratchen, Klopfen, Zischen, während klar wird, dass das nicht so einfach ist mit der Liebe. Aber so schön.

„True Love“ hieß das vierte Album des texanischen Duos Hovvdy, das fünfte soll im April erscheinen - und davon geprägt sein, dass Will Taylor, einer der beiden, Vater geworden ist.