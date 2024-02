Manu Delago, ein Hangakrobat von Weltruf

Manu Delago wurde 1984 in Innsbruck geboren. Seit 2006 lebt er in London, jetzt ist wieder vermehrt in Tirol wohnhaft. Als Musiker begann er auf der Ziehharmonika, dann am Klavier und Marimbaphon. Er studierte klassisches Schlagwerk am Tiroler Landeskonservatorium, später Schlagzeug in London an der Guildhall School of Music. Mit dem Umstieg auf das Hang begann seine Weltkarriere als Sideman von Björk und Anoushka Shankar.

Neues Album: „Snow from Yesterday“ (One Little Independent Records)

Live: Albumpräsentation am 4. März im Wiener Konzerthaus, Mozartsaal, und am 29. Mai mit Anoushka Shankar & Orchester im Großen Saal des Wiener Konzerthauses.