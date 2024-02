Lange Zeit hat diese deutsche Aktie enttäuscht. Inzwischen aber hat sie zu einer Erholung angesetzt. Das ist erst der Anfang, meinen Experten.

Ein geschätzter Leser hat uns kürzlich darauf hingewiesen, dass ein einseitiges Hervorstreichen erfolgreicher Aktientipps uns nicht gut zu Gesicht stehe. Denn natürlich gebe es auch Flops bei den in dieser Kolumne besprochenen Aktienideen.

Dem lässt sich nicht widersprechen. Gerade im Segment der spekulativen Aktien, die wir konsequent als solche aus- und auf deren immanentes Risiko wir dezidiert hinweisen, ist immer jede Entwicklung möglich.

Und dennoch kommen wir heute nicht umhin, eine vor zweieinhalb Monaten hier besprochene Aktie hervorzukramen und sie nochmals als interessantes Investitionsobjekt in Erinnerung zu rufen. Dass sie in diesen zweieinhalb Monaten genau 20 Prozent zugelegt hat, ist nicht so sehr als Quelle des Eigenlobs zu verstehen, sondern dient vielmehr als Grund und Rechtfertigung dafür, sie nochmals zu besprechen. Denn vom jetzigen Niveau aus geben ihr Experten im Schnitt noch immer fast 100 Prozent Kurspotenzial.