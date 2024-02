Der Preuße aus Bayern

Fasching ist‘s - und In Bayern verkleidet sich Markus Söder als Bismarck, den „eisernen Kanzler“. Wenn das keine Ansage an Berlin ist.

Veitshöchheim, nahe Würzburg in Unterfranken, am Weißwurst-Äquator gelegen, ist eine Hochburg des Faschings. Das behaupten zumindest die Franken. Und die Fastnachts-Sitzung, übertragen im Bayerischen Fernsehen, ist berühmt-berüchtigt für ihren Humor – wie jene in Villach. Damit hat es sich aber auch schon mit dem Vergleich.

Denn wer zu dem Anlass in Bayern – erst recht in Ober-, Mittel- und Unterfranken – auf sich hält, kostümiert und verkleidet sich zur allgemeinen Gaudi. Keiner betreibt dabei mehr Aufwand als der oberste Franke – und nach Thomas Gottschalk auch der bekannteste: Markus Söder. „Der Marrgguss“, wie viele Franken den Ministerpräsidenten aus Nürnberg nennen. Söder trat im Fasching schon als Punk, Gandhi, Marilyn Monroe oder Prinzregent Luitpold auf. Und – am lustigsten – als Edmund Stoiber, sein Mentor.

In Söder steckt ein Schauspieler, was von Vorteil ist für einen Politiker. Zumal einen, der seine Meinung je nach politischer Großwetterlage zu ändern vermag. Er werde immer in Bayern bleiben, versprach er hochheilig vor der letzten Bayern-Wahl. In Veitshöchheim erschien er nun in Gala-Uniform, mit Glatze und Schnauzer, aber ohne Pickelhaube als Otto von Bismarck, Preußens „eiserner Kanzler“. Wenn das keine Ansage ist. In Berlin sollten Friedrich Merz und Olaf Scholz indessen auf der Hut sein vor dem Preußen aus Bayern.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com