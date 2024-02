Nie fühlt man sich lebendiger, als wenn man zwischen zwei unaufschiebbaren Terminen schnell einmal originell und spritzig sein soll.

Immerhin, den Jänner haben wir schon einmal hinter uns gebracht. Kaum habe ich diesen Satz hingeschrieben, wird mir klar: Das kann aber wirklich keine Einstellung gegenüber dem Leben an sich sein. Nämlich, es nur möglichst hinter sich bringen zu wollen. Wobei, das kommt nicht ganz von ungefähr. Der Jüngste hat sich vor einem Tsunami aus Schularbeiten, Tests und Wiederholungen so grad und grad in die Semester erien gerettet. Der Mittlere unaufgefordert vorgerechnet, wie viele Wochen es noch bis zu unserem gemeinsamen Griechenland-Urlaub sind. Im August. Und ich war für verschiedentliche Planungen mit der jährlich wiederkehrenden Frage beschäftigt, ob heuer Ostern eher früh oder spät fällt. Für alle, die sich um so etwas nicht kümmern wollen/müssen, als Service: Früh ist Ostern 2024, am 2. April ist schon wieder alles vorbei.

Schreibe ich hier, an einem Tag, an dem ich beim morgendlichen Hundespaziergang noch die letzten pflanzlichen Feiertagsreste bei der Christbaumsammelstelle begutachten konnte. Jedenfalls ist diese „Überspringe den Tag/die Woche/die Jahreszeit, bis es besser wird“-Philosophie, analog zur Anweisung „Rücke vier Felder vor!“ in so manchem Gesellschaftsspiel, ziemlich das genaue Gegenstück zum allgemein für ein gelungenes Leben empfohlenen carpe diem. Das macht mich natürlich nachdenklich. Und führt mich dazu, mehr im Hier und Jetzt zu leben, in dem ich gerade gegen die Uhr versuche, diese Kolumne zu schreiben, um den Abgabetermin beim strengen „Schaufenster“-Chef noch einhalten zu können. Nie fühlt man sich lebendiger, als wenn man zwischen zwei unaufschiebbaren Terminen schnell einmal originell und spritzig sein soll. Wirklich schade jedenfalls, dass der Jänner schon wieder vorbei ist.

( Die Presse Schaufenster , 2.2.2024)