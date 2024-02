Boomer haben die besten Songs

„What a drag it is getting old“, sang Mick Jagger 1966. Er selbst, 1943 geboren, zählt noch nicht zu den Boomern, sondern zur Silent Generation.

Wer heute 60 ist, wundert sich nicht, wenn 20-Jährige seine Musik hören: Die Beständigkeit der Popkultur ist der größte Bonus der Boomer.

Es ist nicht leicht, alt zu werden. Auch nicht als Boomer, der, als er noch weder alt war noch wusste, was ein Boomer ist, schon Mick Jagger (Jahrgang 1943, also noch die „Silent Generation“) im Ohr hatte: „What a drag it is getting old!“ Heute kann er, wenn er trüber Laune ist, Zeilen aus dem Song „Loser“ des Generation-X-Repräsentanten Beck (Jahrgang 1970) variieren: „I’m a boomer, baby, so why don’t you kill me.“