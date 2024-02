Die Stunde der Diplomaten in Uniform

Verteidigungsattachés operieren meistens jenseits der Öffentlichkeit. In Zeiten von Krieg und Krisen gewinnen sie an Bedeutung. Österreich rüstet deshalb jetzt auch militärdiplomatisch auf.

Wien. Diese Soldaten tanzen aus der Reihe. Sie bewegen sich häufiger über das diplomatische Parkett als über den Truppenübungsplatz. Sie sind Diplomaten in Uniform. Und in Krisenzeiten werden sie immer wichtiger: „Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wir werden daher das Netz künftig noch viel dringender brauchen und auch ausbauen“, kündigt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gegenüber der „Presse“ an. Zurzeit decken Verteidigungsattachés 69 Staaten ab, künftig sollen es laut Tanner 75 ein.