Sirenen heulten am Mittwochmorgen in der ganzen Ukraine. „Presse“-Reporterin Jutta Sommerbauer erlebte den Angriff auf Kiew mit. Mehrere Regionen wurden gleichzeitig angegriffen.

In der Ukraine begann der Mittwoch mit Luftalarm. Gegen sechs Uhr früh heulten im ganzen Land die Sirenen. Was in den nächsten zwei Stunden folgte, war der massivste russische Luftangriff seit mehreren Wochen. Nach einer intensiven Angriffsserie im Dezember und Anfang Jänner war es zuletzt wieder ruhiger geworden.

Nicht so am Mittwoch. Raketen gingen auf Charkiw, Mykolajiw, Kiew und andere Städte nieder. Auch im Gebiet Lemberg kam es zu Attacken. Mehrfach waren offenbar ballistische Raketen im Einsatz.

In Kiew waren in der Früh bis ins Zentrum der Stadt mehrfach dumpfe Explosionen zu hören. Die ukrainische Luftabwehr war aktiv. Die Hauptstadt gilt als gut geschützt, allerdings stellen herabfallende Teile eine Gefahr dar. So war es auch am Mittwoch: Auf ein 18-stöckiges Wohnhaus im Bezirk Holosijiw stürzten Raketenteile herab, ein Brand brach aus. Auch in einem anderen Bezirk wurden Gebäudeschäden registriert. Laut Bürgermeister Vitalij Klitschko wurden mindestens sechs Menschen verletzt.