Die kalifornische Influencerin Gwen findet Skifahren toll. Geheime Leidenschaft: Sessellifte.

„Daheim in Malibu gab es seit Generationen ausreichend Geld. Für meine Familie Freude und Fluch. Wenige machten etwas daraus, eine Tante unterstützte Obama im Wahlkampf, eine meiner Cousinen verspielte hingegen in Las Vegas einen halben Landstrich. Mir sagte jeder, mit deiner Figur musst du Model werden. Ich selbst fand mich nie toll oder hübsch, ich bin eben 1,85 und habe lange Beine, alles Genetik, sonst bin ich Durchschnitt.

Ich wuchs in einer Villa am Pacific Coast Highway auf, Vater Wirtschaftsberater, Mutter Erste-Generation-Model, ich später Erste-Generation-Influencerin. Alle rieten mir, mich auf den Baywatch-Strand und die Surfkultur zu konzentrieren. Anfangs spielte ich diesen Heimvorteil aus, aber wirklich cool fand ich andere Sachen. Eine Doku über die Alpen kam mir unter. Das winterliche Naturerlebnis übte ungeheure Faszination auf mich aus.

Mittendurch ein Sessellift! Wie finden sich Menschen in dieser lebensfeindlichen Umgebung zurecht? Die Felsen, die Lawinen! Später fühlte ich mich total verwegen, wenn ich in einem Sessellift, nur durch den Bügel vom Absturz entfernt, über eine Schlucht ratterte. Der schlechte Ruf des Skifahrens ist mir schleierhaft, ein toller Natursport und billiger als Golf.

Sessellift ja, Skifahren nein

Mein erster Skiversuch in Squaw Valley endete abrupt - die verdammte Ungeschicklichkeit - mit einer Bänderzerrung. Im Blog gab ich nichts vom Krankenhaus preis, ich präsentierte strahlende Sonne, frischen Schnee. Im Jahr darauf buchte ich Lech am Arlberg. Die bittere Vorerfahrung verschwieg ich meinem Privatskilehrer. Mein vermeintliches Debüt lief zuerst grandios, wobei mich Sessellifte und Gondeln deutlich mehr faszinierten als das Downhill. Zum Abschluss zog ich mir einen Kreuzbandriss zu, als ich im Stehen über meine eigenen Beine stürzte. Bring einer Giraffe das Skifahren bei! Mein Blog verschwieg das. Den Sport gab ich zunächst auf, aber stell dir vor - heute bin ich in Malibu mit keinem Surflehrer verheiratet. Nein, mit einem Skilehrer! Sessellift fahre ich wieder gern, die Pisten und das Influencen meide ich heute. Ich mache mehr so Charity.“