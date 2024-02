König Charles hält wöchentliche Audienz mit Premier am Telefon

Üblicherweise findet die wöchentliche Audienz persönlich im Buckingham-Palast in London statt. Aufgrund der Krebserkrankung von König Charles findet diese nun telefonisch statt.

Die wöchentliche Audienz des britischen Premierministers Rishi Sunak bei König Charles III. findet diese Woche wegen der Krebserkrankung des Monarchen am Telefon statt. Der Regierungschef werde noch am selben Tag mit Charles telefonieren, kündigte Sunaks Sprecher am Mittwoch in London vor Journalisten an. „Im Allgemeinen kommentieren wir die Gespräche des Premierministers mit dem König nicht, und wir werden dies auch nicht zur Gewohnheit machen“, sagte der Sprecher.

„Aber wir haben in diesem konkreten Fall mit dem Palast vereinbart, zu bestätigen, dass sie später am Telefon sprechen werden“, hieß es weiter.

Keine weiteren Details

Üblicherweise findet die wöchentliche Audienz persönlich im Buckingham-Palast in London statt. Der Palast hatte am Montag bekannt gegeben, dass bei Charles eine Krebserkrankung diagnostiziert worden sei, aber keine weiteren Details genannt. Es handle sich nicht um Prostatakrebs, hieß es lediglich. Charles wird ambulant behandelt. So lange soll der König keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen.

Am Dienstag hatte sich Charles auch erstmals seit Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose in der Öffentlichkeit gezeigt. Auf Bildern war der Monarch beim Verlassen seiner Residenz Clarence House in London gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Rücksitz eines Wagens zu sehen. Beide lächelten und winkten beim Vorbeifahren. Berichten zufolge fuhren die beiden zum Buckingham-Palast und brachen von dort aus per Helikopter zu ihrem Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk auf. Eine Begegnung zwischen den ebenfalls zerstrittenen Brüdern William und Harry war britischen Medienberichten zufolge nicht geplant.

Der britische Thronfolger Prinz William wird an diesem Mittwoch erstmals seit Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters, König Charles (75) öffentliche Termine wahrnehmen. William hilft neben anderen Royals dabei, den Ausfall seines Vaters während dessen Krebsbehandlung aufzufangen. (APA/dpa)