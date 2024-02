Florence Kasumba: Finale für ein Role Model aus dem „Tatort“-Universum

Nach fünf Jahren verabschiedet sich Florence Kasumba vom „Tatort“. Am Sonntag (11. 2.) klärt sie mit Maria Furtwängler einen heiklen Fall.

Nach diesem Fall könnte man im Kommissariat Göttingen ohnehin nicht zur Tagesordnung zurückkehren. „Tatort: Geisterfahrt“ (11. 2., 20.15 Uhr, ORF 2) thematisiert nicht nur die Ausbeutung von Lieferdienstfahrern, die ihre Monsterschichten nur mithilfe von Aufputschmitteln stemmen können. Die letzte gemeinsame Amtshandlung von Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) ist vor allem deshalb besonders heikel, weil sie auch Abgründe in den eigenen Reihen ans Licht bringt: Ein nach außen hin gutmütiger Spießer entpuppt sich als prügelnder Ehemann. Mehr sei vorab nicht verraten. Nur so viel: Der Fall sorgt nicht nur für Spannungen zwischen den beiden Ermittlerinnen, sondern auch für Postenrochaden.

Es ist der letzte „Tatort“-Einsatz für Florence Kasumba. Die in Kampala, Uganda, geborene und in Deutschland aufgewachsene Schauspielerin und Musicaldarstellerin gab ihr Debüt als erste schwarze „Tatort“-Kommissarin im Jahr 2019. Ein Role Model in einem Genre, das erst nach und nach diverser wird. Anaïs Schmitz ist eine kluge und selbstbewusste Ermittlerin, die gelernt hat, mit ihrer eigenen Gewaltbereitschaft umzugehen. Den Frust über den aktuellen Fall reagiert sie bei ausgiebigem Joggen mitten in der Nacht ab. Kasumba hat ein Faible für solch starke Frauenfiguren und ist damit auch schon in Hollywood angekommen. Insbesondere in der Marvel-Welt, wo sie in mehreren Avengers-Abenteuern auftrat, in „Wonder Woman“ und als streitbare Kriegerin Ayo in den „Black Panther“-Filmen.

Furtwängler wechselt nach Hannover

„Geisterfahrt“ ist der letzte gemeinsame „Tatort“-Fall von Anaïs Schmitz mit Charlotte Lindholm. Danach wird Kasumba als Schmitz 2025 noch ein letztes Mal an der Seite von Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) in einem NDR-„Tatort“ ermitteln. Furtwängler kehrt in der Rolle der Einzelgängerin Lindholm hingegen in das „Tatort“-Kommissariat Hannover zurück. Von dort war sie nach Göttingen strafversetzt worden. Jetzt darf sie zurück. Mangelnde Teamfähigkeit bleibt freilich ihr Thema. Das weiß nicht nur ihre Therapeutin.