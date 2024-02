Viktor Orbán: Lange Zeit habe ich nicht damit gerechnet. Aber zwei Wochen vor dem Kriegsausbruch war ich in Moskau, und da hatte ich das Gefühl, dass eine Invasion möglich ist. Nach meinem Besuch habe ich dem Nato-Generalsekretär von meinen Eindrücken berichtet und ihm gesagt, dass wir in Schwierigkeiten stecken, weil die Russen denken, dass sie den Konflikt mit der Ukraine früher oder später mit Gewalt lösen müssen, wenn die Ukraine der Nato beitreten will.