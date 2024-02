Artcurial München: 32 Arbeiten von Alfred Kubin

32 Arbeiten von Alfred Kubin werden bei Artcurial München ausgestellt und im März und Juni versteigert. Sotheby’s blieb im Vorjahr auf Arbeiten mit toller Provenienz sitzen.

Gleich eine ganze Sammlung von Arbeiten des österreichischen Grafikers, Schriftstellers und Buchillustrators Alfred Kubin konnte Artcurial Beurret Bailly Widmer akquirieren. Vom 20. bis 23. Februar sind die 32 Blätter bei Artcurial in München ausgestellt. Versteigert wird die Privatsammlung am 13. März und am 19. Juni in Basel beim erst im Vorjahr von Artcurial übernommenen Schweizer Auktionshaus Beurret Bailly Widmer.