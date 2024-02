Ehe? Kinder? Die Rebellion der chinesischen Frauen

Immer mehr Chinesinnen lehnen sich gegen traditionelle Vorstellungen von Familie und Diskriminierung auf. Die autoritäre Führung erachtet feministische Organisationen als Gefahr und unterdrückt sie. Ihre Botschaft: Frauen sollten an die Nation denken und Babys bekommen.

Er symbolisiert Macht, Stärke Erfolg und stand früher für den Kaiser. Der chinesische Drache gilt glücksverheißend für alle, die unter seinem Sternzeichen geboren wurden. So gelten diese Jahrgänge (der letzte 2012) als besonders geburtenstark. Auch heuer hofft Chinas Führung wieder auf besonders viele „Drachenbabys“. Ein Anstieg der Geburten würde die Serie an Negativrekorden durchbrechen: Die Geburtenrate sinkt seit Jahren, 2023 gar auf ein historisches Tief.

Doch Chinesinnen treten diesen Vorgaben der autoritären Führung entgegen. Sie stellen die Ehe, traditionelle Familienformen und Schönheitsnormen infrage. In sozialen Medien präsentieren ungeschminkte Frauen ihren neuen Kurzhaarschnitt. Sie protestieren in Anlehnung an den Militärdienst gegen den „Schönheitsdienst“, der sie zu stundenlanger, teurer Schönheitspflege verpflichte. In Shanghai feiern Chinesinnen mit Eskortmännern in Clubs ihr Single-Dasein. Der Hashtag „Kein Kind, kein Ring, heiter leben“ ist populär.