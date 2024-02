Noch mehr Blüten im Frühling

Die traditionellen und bekannten Frühblüher sind schon alle höchst aktiv, doch es gibt noch ein paar seltenere Blümchen zu entdecken, und für den Sommer kann man auch schon vorplanen.

Eigentlich will man bei diesen verführerisch lauen Temperaturen bereits tätig werden und den halben Garten umgraben, doch dafür ist es noch ein paar langweilige Wochen zu früh. Die Vorfreude wächst jedoch, die ersten Anzeichen des Frühlings tauchen in vielerlei Form auf. Die knallgelben Winterlinge beispielsweise stehen bereits in flächiger voller Blüte und werden auch schon von Insekten besucht, wie etwa von winzigen Käferchen und von den vergleichsweise gigantisch großen blauschwarzen Holzbienen. Schneeglöckchen, Krokus, Primeln, Schneerosen, sogar die eine und andere Lenzrose blühen ebenfalls schon alle, es wird wieder bunt da draußen.

Die genannten Frühblüher kennen Sie wahrscheinlich alle, so wie auch die landläufig Rauchfangkehrer genannten Traubenhyazinthen, die demnächst in Weiß und Blau auftauchen werden, die Leberblümchen, die zu den reizendsten Petitessen des ganz frühen Jahres zählen, oder die diversen Zwergiris-Sorten, die sich hier ebenfalls anschicken, durch das noch nicht weggebürstete Laub des Herbstes hervorzukommen, um demnächst das Auge zu erfreuen.

Sie werden fragen: Warum räumt sie die alten Blätter denn nicht weg?