Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Heute ist Montag, der 12. Februar 2024. Rosenmontag, falls Ihnen der Fasching am Herzen liegt. Was Sie heute wissen sollten:

Kansas City Chiefs holen sich den Super Bowl. Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und Taylor-Swift-Freund Travis Kelce haben erneut den Super Bowl gewonnen und als erstes NFL-Team seit 19 Jahren den Titel erfolgreich verteidigt. Gegen die San Francisco 49ers setzte sich die Football-Mannschaft am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas nach der erst zweiten Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls einer am Ende hoch spannenden Partie mit 25:22 durch. Mehr dazu.

Unsere Korrespondentin Elisabeth Postl ordnet DAS US-Sportspektakel, politisch für uns ein. Die Höchstleistungen der Footballspieler wurden vom wahlkämpfenden Ex-Präsidenten Trump überschattet – und seinen Angriffen auf Popstar Taylor Swift und ihren Partner Travis Kelce. Mehr dazu.

Israel meldet Rettung zweier Hamas Geiseln. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben zwei Hamas-Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet. Während eines zeitgleichen Luftangriffs auf Rafah sollen Dutzende Palästinenser ums Leben gekommen sein. Mehr dazu in unserem Live-Ticker.

Warum die Zahl der Kassenzahnärzte sinkt. Hohe Arbeitsbelastung, gestiegene Kosten, zu wenig Absolventen – Österreichs Zahnärzte warnen vor einer drohenden Mangelversorgung. Mehr dazu.

Onanieren bei der Bundeshymne, heute? Es war 1968 als Günter Brus verurteilt wurde, weil er zur Bundeshymne onanierte. Ist das Kunst? Gibt es heute Vergleichbares? Eine Morgenglosse von Almuth Spiegler anlässlich des Todes von Günter Brus.

Marathon-Weltrekordhalter Kiptum aus Kenia bei Autounfall gestorben. Die Leichtathletik-Welt steht unter Schock. Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum und sein Trainer kamen bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben. Mehr dazu.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf Intensivstation verlegt. Nach seiner Prostatakrebsdiagnose kämpft US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit akuten Blasenproblemen. Es ist ein bereits dritter Krankenhausaufenthalt seit Dezember. Seine Stellvertreterin Hicks hat die Amtsgeschäfte übernommen. Mehr dazu.

Pflege und Steuer: Eine Wissenschaft für sich. Pflegekosten können steuerlich geltend gemacht werden, zum Teil auch dann, wenn man nicht selbst betroffen ist, sondern nahe Angehörige finanziell unterstützt. Es kommt dabei aber auf viele Details an, erklärt Christine Kary in diesem Text.

Trump: „Würde säumige Nato-Staaten nicht schützen. “Der frühere US-Präsident Donald Trump will im Fall seiner Wiederwahl säumige Nato-Mitglieder nicht vor einem russischen Angriff schützen. „Nein, ich werde Sie nicht beschützen“, erklärte Trump am Samstag (Ortszeit) bei einer Kundgebung in South Carolina. Er werde Russland sogar ermutigen zu tun, „was immer sie wollen“. Das Weiße Haus nannte Trumps Äußerungen „entsetzlich und verrückt“. Die Nato sprach von einer „Untergrabung unserer Sicherheit“. Mehr dazu.

Im Kampf gegen Corona infiziert: keine Rente. Eine 2020 im Sanitätsstab tätige Mitarbeiterin leidet bis heute unter den Folgen des Virus. Laut OGH liegt kein Dienstunfall vor. Mehr dazu.

Rottweiler bissen Jogger in Italien zu Tode. Bei einem Lauf in der Nähe von Rom ist ein Jogger von drei Rottweilern attackiert und tödlich verletzt worden. Der 39-jährige Mann sei Sonntag früh in einem Park der italienischen Kleinstadt Manziana von den Hunden zu Tode gebissen worden, teilte die Polizei mit. Seine entstellte Leiche wurde am Morgen von einem Passanten entdeckt. Alle Hilfe kam zu spät. Nach ersten Ermittlungen waren die Hunde aus einem Haus in der Nähe entlaufen, ohne dass die Besitzer dies bemerkten. Mehr dazu.

Wie sehr ist Österreich von russischem Gas abhängig? Um 10 Uhr ist zu diesem Thema ein Medienstatement von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigt.