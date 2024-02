Börse: Befinden wir uns in einer großen Blase?

Die Situation erinnere an die Dotcom-Blase, sagen die einen. Die Lage sei völlig anders, und die Rallye könne weitergehen, erklären die anderen. Vorausschauende Anleger können mit beiden Szenarien leben.

New York. Nichts kann diese Rallye aufhalten, so scheint es. Gleich mehrfach überbrachte Fed-Chef Jerome Powell in den vergangenen Tagen schlechte Nachrichten an die Märkte, am deutlichsten in einem Interview mit dem Sender CBS. „Wenn wir die Zinsen zu schnell senken, kann es passieren, dass sich die Inflation über unserem Ziel von zwei Prozent einpendelt”, sagte er. Man werde etwaige Zinssenkungen deshalb „vorsichtig” angehen.

Alles egal. Noch vor Kurzem schien die Rekordjagd an den Börsen zu einem Großteil von der Erwartung auf schnell fallende Zinsen getragen worden zu sein. Eine Verzögerung wurde als großes Risiko beschrieben, weil hohe Zinsen auf lange Zeit Aktien tendenziell schaden würden. Mittlerweile haben die Börsianer ihre Erwartungen zurückgeschraubt, laut Optionsbörse CME glauben sie an keine Zinssenkung im März, und bis Jahresende erwarten sie nur vier statt bisher fünf bis sechs Reduktionen. Und die Leitindizes? Brechen trotzdem alle Rekorde.