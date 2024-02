Niemand soll später sagen, wir wären nicht gewarnt gewesen

US-Präsident Trump will europäische Nato-Mitglieder im Stich lassen, wenn sie nicht zahlen.

Trump will Verbündete den Russen zum Fraß vorwerfen. Die Ukraine ist in der Defensive. Der europäische Westen muss jetzt in die Gänge kommen.

Donald Trump ist zurück. Er spukt schon in den Köpfen republikanischer Abgeordneter. Sie wollen ihm gefallen im Wahljahr, dem Vielleicht-bald-Präsidenten, und sie blockieren auch deshalb im Kongress die Militärhilfe für die Ukraine. Es geht um 60 Milliarden Dollar.

Trump geistert aber auch schon durch Nato-Europa. Er schreckt den Kontinent mit der Aussage auf, Verbündete dem russischen Bären zum Fraß vorzuwerfen, wenn deren Verteidigungsausgaben zu niedrig sind. Genauer würde er die Russen ermutigen, mit diesen Ländern anzustellen, „was zur Hölle“ sie wollen. Nur zur Erinnerung: Hier spricht der 45. und vielleicht 47. US-Präsident. Unverzeihlich. Jedenfalls soll später im Westen niemand behaupten, wir wären nicht gewarnt gewesen.

Offenbarungseid schon 2020