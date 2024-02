Russisches Gas: Wir sind abhängiger denn je

Leonore Gewessler, grüne Kimaschutzministerin, will Energiebetriebe in die Pflicht nehmen.

Der Anteil russischen Gases kletterte in Österreich zuletzt auf 98 Prozent. Die Klimaschutzministerin will prüfen, wie die OMV aus ihren Verträgen mit der russischen Gazprom herauskommen könnte. Ist das realistisch?

Eine gute Nachricht kommt oft in Begleitung einer schlechten Nachricht, genauso ist es bei Österreichs Gasimporten. Zwar konnte die Importmenge des fossilen Energieträgers in den vergangenen zwei Jahren um rund ein Viertel reduziert werden. Aber jene Betriebe, die weiter Gas einsetzen, sind abhängiger denn je von Russland. Im Februar 2022 betrug der Anteil russischen Gases an den Importen 79 Prozent, im Dezember 2023 lag er bei 98 Prozent. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht deshalb Handlungsbedarf.