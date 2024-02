Wer im ORF künftig die Innenpolitik leiten wird

Wer nimmt wo Platz am Küniglberg? Im Bild der Multimediale Newsroom.

Wer nimmt wo Platz am Küniglberg? Im Bild der Multimediale Newsroom. ORF/Thomas Ramstorfer

Das Rennen um die Ressortleiter-Posten im ORF-Newsroom ging nicht nur an die Favoriten der Redaktion. „Die Presse“ hat die Namen schon vorab erfahren.

Anfang Dezember bestellte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die Chefredakteure für den Multimedialen Newsroom des ORF, in dem die Nachrichtenredaktionen von TV, Radio und Online zusammenarbeiten. Heute, Donnerstag, werden die Ressortleiter im Herzstück der ORF-Information neu besetzt. Es ist eine Eigenheit des ORF, dass die Redaktion, in diesem Fall vertreten durch Dieter Bornemann, den Vorsitzenden des Redaktionsrates, dem ORF-Chef schon vor Wochen eine Liste übermittelt hat, wen die Kolleginnen und Kollegen gern auf dem jeweiligen Posten hätten. Weißmann und die für die Ressorts zuständige Chefredakteurin, Gabi Waldner-Pammesberger, haben sich nicht in allen Punkten daran gehalten.

Für die Innenpolitik wurden Klaus Webhofer als Ressortleiter und Peter Unger als dessen Stellvertreter bestellt. Hochner-Preisträger Webhofer war Moderator der Ö1-„Journale“ und leitete zuletzt die Radio-Innenpolitik. Er wird mit der Bestellung diesen Bereich auch für das Fernsehen und für Online verantworten. Unger leitete „Wien heute“, bevor er in die ORF-Zentrale wechselte: In der TV-Innenpolitik war er zuletzt Chef vom Dienst der Hauptabend-„ZiB“.

Und was wird aus Hans Bürger?

Nicht auf der Liste steht damit der bisherige Ressortleiter für Innenpolitik und EU, Hans Bürger. Spekuliert wird allerdings, ob es nicht auch einen Chefkommentator im ORF-TV geben wird – da würde sich Bürger natürlich anbieten. Nicht zum Zug gekommen ist auch „ZiB“-Redakteurin Claudia Dannhauser, die sich die Redaktion als Stellvertreterin von Webhofer gewünscht hätte.

Den Bereich Außenpolitik und EU-Fragen wird Johannes Marlovits leiten, und zwar mit Karin Koller als Stellvertreterin. Marlovits hat im Radio angefangen, wechselte 2007 in die TV-Auslandsredaktion, war drei Jahre lang (2010 bis 2013) ORF-Korrespondent in Berlin, in der „ZiB 2“-Redaktion und als Moderator tätig (2019 bis 2020 präsentierte er neben Susanne Höggerl die „Zeit im Bild“). Seit 2021 ist er interimistischer Chef der TV-Außenpolitik. Karin Koller kommt aus der ORF-Radio-Außenpolitik.

Wirtschaft in Frauenhand

In der Chronik fiel die Entscheidung auf Claudia Lahnsteiner-Leitner, bisher Chronik-Ressortchefin im ORF-TV und stellvertretende Chefredakteurin, als Leiterin. Barbara Gansfuss-Kojetinsky – sie kommt aus der Radio-Chronik – wird Stellvertreterin. Auch Wirtschaftsthemen sind künftig in Frauenhand: Kristina Temel-Stiller, einst Frankreich-Korrespondentin und zuletzt im Analyseteam der „ZiB“, wird Ressortleiterin. Hanna Sommersacher ihre Stellvertreterin. Die Redaktion hatte sich Sommersacher als Leiterin und „ZiB“-Redakteur Kaspar Fink als Stellvertreter gewünscht. Die Wetterredaktion leitet der bisherige Radio-Meteorologe Daniel Zeinlinger, Nicola Biermair wird seine Stellvertreterin. Die Verantwortung für die Ö1-Information übernimmt deren interimistischer Leiter, Christian Williwald, nun fix.