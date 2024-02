Jens Stoltenberg in Brüssel. Nach der geltenden Beschlusslage der Nato sollen die 31 Mitgliedstaaten zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren.

Jens Stoltenberg in Brüssel. Nach der geltenden Beschlusslage der Nato sollen die 31 Mitgliedstaaten zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Reuters / Yves Herman

Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben der europäischen Verbündeten und Kanadas um elf Prozent erhöht worden, sagte Stoltenberg vor Beginn von Beratungen der NATO-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel. Dies sei beispiellos.

18 der 31 Mitgliedstaaten der NATO werden nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel bei den Militärausgaben erreichen, also zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben. Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben der europäischen Verbündeten und Kanadas um elf Prozent erhöht worden, sagte Stoltenberg vor Beginn von Beratungen der NATO-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel. Dies sei beispiellos.

„2024 werden Alliierte in Europa zusammen 380 Milliarden US-Dollar in Verteidigung investieren“, so der Norweger. Dies entspreche zwei Prozent des prognostizierten gemeinschaftlichen Bruttoinlandsproduktes der Länder.

Stoltenberg ermahnte die 13 anderen NATO-Länder, ihren Verpflichtungen rasch nachzukommen. Er erinnerte an den Gipfelbeschluss aus dem vergangenen Jahr, wonach alle Mitgliedsländer der Allianz ihre Verteidigungsausgaben erhöhen wollen. „Diese zwei Prozent sind ein Minimum“, betonte der Norweger.

Deutschland wird Ziel erstmals seit Anfang der 1990er Jahre einhalten

Erstmals seit Anfang der 1990er Jahre wird etwa Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel einhalten können. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin am Mittwoch. Eine konkrete Zahl wollte er nicht nennen, da diese Informationen als geheim eingestuft seien. Laut Schätzungen der Nachrichtenagentur dpa handle es sich um eine Summe von 73,41 Milliarden Dollar. Dies ist für Deutschland in absoluten Zahlen ein Rekordwert und würde nach aktueller NATO-Prognose eine BIP-Quote von 2,01 Prozent bedeuten. Für den Wehretat 2024 sind 19,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen der Bundeswehr und rund 52 Milliarden Euro im Einzelplan 14 des Verteidigungsministeriums vorgesehen.

Mit der drastischen Steigerung der Verteidigungsausgaben reagiert Deutschland insbesondere auf Russlands Einmarsch in die Ukraine. Durch eine deutliche Stärkung von Abschreckung und Verteidigung soll Kreml-Chef Wladimir Putin deutlich gemacht werden, dass ein Angriff auf ein europäisches NATO-Land keinerlei Erfolgschancen hätte.

Trump stellte Beistandspflicht in Frage

Hilfreich könnten die Zahlen zudem auch mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November sein. Der Republikaner hatte am Wochenende bei einem Wahlkampfauftritt deutlich gemacht, dass er Bündnispartnern mit geringen Verteidigungsausgaben im Fall eines russischen Angriffs keine amerikanische Unterstützung gewähren würde.

Damit stellte er die Beistandspflicht der Allianz infrage, was in Europa, aber auch bei der amtierenden US-Regierung unter Präsident Joe Biden auf scharfe Kritik stieß. Stoltenberg betonte, eine starke NATO sei auch im Interesse der USA, „weil es die Vereinigten Staaten stärker macht“. Er erinnerte daran, dass die Allianz in ihrer Geschichte bisher nur ein Mal Artikel 5 des NATO-Vertrages zur Beistandspflicht aktiviert habe: nach den Anschlägen auf die USA vom 11. September 2001. „Solange wir zusammenstehen, solange sind wir sicher“, betonte Stoltenberg. (Reuters)