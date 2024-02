Ina Holub eröffnet den inklusivsten Haarsalon Wiens

In Wien eröffnet Influencerin Ina Holub das Haarstudio Soft & Cut, das Frauen, queeren und marginalisierten Menschen einen sicheren Hafen bietet.

Es ist so, als würde man aus dem abgedunkelten Kinosaal ins Tageslicht treten: Man muss sich kurz orientieren und die Augen erst daran gewöhnen. So verhält sich das auch, wenn man von der kahl-grauen Kaiserstraße zwei Gassen vom Urban-Lorenz-Platz in den Haarsalon Soft & Cut tritt.

Alles hier ist rund und weich und in den pastelligen Farbnuancen Rosé und Mint gehalten. Ist hier, wo die Glücksbärchis wohnen? Influencerin Ina Holub zeigt sich zufrieden mit der Wahl ihrer Inneneinrichtung. „Ich hatte schon Jahre die Idee, einen Haarsalon zu eröffnen, der insbesondere marginalisierten Personen einen Safe Space bietet“, sagt sie.

Aus eigener Erfahrung ist ihr das Problem bekannt. Die 39-jährige Wienerin ist in ihren eigenen Worten „fett“ und queer und setzt sich in den sozialen Medien gegen die Ausgrenzung mehrgewichtiger Menschen und für andere körperpolitische und queere Themen ein. Beim Friseurbesuch war ihr teilweise der Stuhl zu klein oder die Armlehnen waren ihr im Weg. „Die meisten Stühle in Salons sind auf 115 Kilogramm geeicht. Da bin ich schon darüber“, sagt Holub. Deshalb sind die Sessel im Salon der Friseurmeisterin breit, bequem und kommen ganz ohne Armlehne aus. Sie sind außerdem nicht fest im Boden verankert, damit sie im Handumdrehen einem Rollstuhl Platz machen können, und extra niedrig, damit sie mit Gehhilfe und für kleine Menschen leichter zu besteigen sind. Denn mit ihrem Projekt will Holub so viele marginalisierte Menschen wie möglich miteinschließen. „Es gibt viele Gruppen in Wien, die bei so etwas vermeintlich Simplem wie einem Friseurbesuch nicht mitgedacht werden.“