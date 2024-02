Der schwierige Abschied von den Bundesimmobilien

Hans-Peter Weiss verlässt das Staatsunternehmen BIG. Warum dieser Schritt gar nicht so einfach war und was René Benko damit zu tun hat.

Die Presseaussendung kam am letzten Tag der Wiener Semesterferien und wäre somit fast untergegangen. Möglicherweise war das aber auch die Intention. In wenigen schlanken Zeilen wurde da jedenfalls kundgetan, dass die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft BIG „ab Herbst mit neuem Führungsteam“ tätig sein wird. Heißt: BIG-Chef Hans-Peter Weiss verlässt per Ende September das Unternehmen. Die Aussendung enthielt dann auch noch die üblichen Höflichkeitsfloskeln, man bedankte sich gegenseitig. Doch die Wahrheit ist: Dem bevorstehenden Abschied war ein langes, zum Teil heftiges Tauziehen vorangegangen.