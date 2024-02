Internetregeln gelten nun für alle

Der Digital Services Act zum Schutz der europäischen User tritt am Samstag vollumfänglich in Kraft. Bei Facebook, Google und Co. greift das Gesetz schon seit August 2023.

Brüssel. Bis dato standen beim Schutz der Privatsphäre und der Wahrung der Rechte von Usern vor allem die großen Betreiber von sozialen Netzwerken und Onlineplattformen in der Pflicht. Ab Samstag ist der Sachverhalt anders: Am 17. Februar tritt nämlich das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) vollumfänglich in Kraft. Das bedeutet, dass sich ab nun nicht nur die großen Digitalfische an die Auflagen der EU halten müssen, sondern auch kleinere IT-Dienstleister.