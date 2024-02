Entwickler von billigeren Nachfolgeprodukten diverser Biopharmazeutika, deren Patentschutz ausläuft, haben generell großes Potenzial. Bei dem Unternehmen, das wir heute vorstellen, erwarten Experten in den kommenden Jahren beachtliche Zuwächse beim Umsatz. Die Aktie könnte sich ihres Erachtens fast verdoppeln.

Ein beliebtes Objekt für Spekulationen an der Börse waren traditionell Explorerunternehmen, die nach Rohstoffen - etwa Gold oder Öl - suchten. Wurden sie fündig, explodierte die Aktie oft mit hunderten Prozenten. Aber spekulieren lässt sich so gut wie in jeder Branche. Zuletzt etwa mit Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Eines, das wir zugegebenermaßen nicht auf dem Schirm hatten, ist Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043). Die Kalifornier sind ein führender Anbieter von Server- und Speicherlösungen und haben durch den fast schon irren Hype um die KI einen neuen Schub erhalten. Die Aktie kletterte in den vergangenen 30 Tagen über 200 Prozent. Schon zuvor war sie extrem gestiegen, sodass auf Ein-Jahres-Sicht 950 Prozent Gewinn standen - bis Freitag, da fiel sie um 26 Prozent.

Ein anderer beliebter Sektor, in dem sich immer wieder Papiere finden, auf deren Explodieren man mit kleinem Spielgeld setzen kann, ist die Biotechnologie. Und aus diesem Segment stammt die Aktie, die wir heute als Spekulationsidee vorstellen: