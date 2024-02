Künstliche Intelligenz ist kein Geheimtipp mehr

Meta, Arm und Nvidia haben Kurssprünge hingelegt, die an der Besonnenheit des Markts zweifeln lassen. Doch was, wenn der Markt recht hat?

Es regnet geradezu Rekorde. Am 2. Februar ist die Aktie der Facebook-Mutter Meta nach guten Quartalszahlen um ein Fünftel hochgeschossen. Und da Meta nicht irgendein Start-up ist, sondern eines der weltgrößten Unternehmen, stieg sein Börsenwert (Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der Aktien) um 197 Mrd. Dollar, wie Bloomberg-Daten zeigen. Nie zuvor hat ein Unternehmen in absoluten Zahlen einen so hohen Börsenwertzuwachs an einem einzigen Tag erfahren.