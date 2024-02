Die Botschaft, die nach Nawalnys Tod weiterlebt

Das tragische Ende des russischen Oppositionellen Nawalny veranschaulicht, worin die brutale Essenz des Systems Putins besteht. Das mag interne Gegner einschüchtern, schmiedet aber die westliche Allianz zusammen.

Die genauen Umstände des Todes von Alexej Nawalny werden nie geklärt werden. Einzelne Rufe nach einer unabhängigen Untersuchung sind möglicherweise gut gemeint, aber völlig unrealistisch. Russland ist eine Diktatur. Und in einer solchen Herrschaftsform existieren keine auch nur ansatzweise autonomen Institutionen, die frei ermitteln und ihre Ergebnisse dann auch noch veröffentlichen können. Abwegiger noch ist der Gedanke, das autokratische Regime in Moskau könnte je internationalen Gerichtsermittlern die Tür öffnen. Das wird nicht passieren. In Russland regieren die Willkür und die Lüge, das Recht und die Wahrheit haben in diesem System längst abgedankt.