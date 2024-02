Das Mullah-Regime in Teheran treibt sein Atomprogramm voran

Irans ehemaliger Atomchef behauptet, die Forscher hätten alle Teile für die Bombe beisammen.

Während die Welt auf Gaza blickt, treibt der Iran sein Atomprogramm ohne wirksame internationale Kontrollen voran. Rafael Grossi, der Leiter der Atomenergiebehörde IAEA, wirft den iranischen Behörden einen Mangel an Transparenz vor. „Lasst uns sehen, was ihr habt“, sagte Grossi nun an die iranische Führung gerichtet. Ein ehemaliger Chef des iranischen Atomprogramms hatte Grossi und andere Fachleute mit der Bemerkung aufgeschreckt, das Regime in Teheran habe alle Teile für eine Atombombe beisammen und müsse sie nur noch zusammensetzen. Ob das stimmt und ob der Iran die Bombe wirklich will, ist umstritten.

Der Westen und arabische Staaten wollen den Bau einer iranischen Atombombe verhindern, weil sie befürchten, dass die Islamische Republik die Waffe einsetzen könnte, um Israel anzugreifen oder Nachbarstaaten mit der Androhung eines Atomschlags zu erpressen. Israel und die USA wollen die Bombe notfalls mit Angriffen auf iranische Atomanlagen verhindern.

Im Schatten des Gaza-Kriegs