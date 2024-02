Von Houthi-Rakete getroffenes Frachtschiff droht zu sinken

Ein von den Houthis mit einer Rakete beschossenes Frachtschiff, drohe zu sinken, heißt es von der Miliz im Jemen. Schon am Sonntag musste die Besatzung eines anderen Frachters wegen eines Raketentreffers ihr Schiff verlassen.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben vor der Küste ein Frachtschiff so schwer getroffen, dass es untergehen könnte. Es handle sich um das britische Schiff „Rubymar“, teilte Houthi-Sprecher Yahya Sarea mit. Die Besatzung sei in Sicherheit.

Der britische Anbieter für Schutzmaßnahmen auf See, Ambrey, hatte am Sonntag mitgeteilt, ein unter der Flagge von Belize fahrendes, in Großbritannien registriertes und von Libanesen betriebenes Frachtschiff sei vor der Küste Jemen angegriffen worden. Die Besatzung habe das Schiff nach einer Explosion verlassen. Den Namen des Schiffes teilte Ambrey nicht mit.

Immer wieder beschießen die Houthi Schiffe im Roten Meer

Zuvor hatte bereits der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter „Master“ eine Explosion in unmittelbarer Nähe im Roten Meer gemeldet, wie die zur britischen Marine gehörende Behörde UKMTO am Sonntagabend berichtete. Das Schiff sei beschädigt worden. Allerdings sei gemeldet worden, dass alle Besatzungsmitglieder in Sicherheit seien, hieß es auch von dieser Seite. Der Vorfall ereignete sich demnach in 35 Seemeilen Entfernung von Al-Mukha an der Küste des Jemens.

Die militant-islamistischen Houthi aus dem Jemen haben in jüngster Zeit wiederholt Schiffe auf dem wichtigen Seeweg durch den Suez-Kanal angegriffen. Die Miliz will mit dem Beschuss von Handelsschiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen, die auf das beispiellose Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober folgten.

Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag in Brüssel den Beginn des neuen Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt in der Region beschließen. Der Plan für die Operation „Aspides“ sieht vor, europäische Kriegsschiffe ins Rote Meer und in benachbarte Seegebiete zu schicken, um Handelsschiffe vor solchen Angriffen zu schützen. (APA/dpa/Reuters)