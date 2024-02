Prinz William will zuhören. Victoria Jones/Pool via REUTERS

Der britische Prinz gibt sich zutiefst besorgt über Ereignisse in Nahost. Er will Hilfskräfte treffen, die vor Ort waren und mit jungen Menschen in einer Synagoge sprechen.

In einer Stellungnahme zum Konflikt zwischen Israel und Gaza, im Vorfeld eines Besuchs von humanitären Helfern, hatte Prinz William (41) erklärt, er wolle „so schnell wie möglich ein Ende der Kämpfe sehen“. Es ist eine der seltenen politischen Einlassungen vonseiten des britischen Palasts. Auch sprach er von den „schrecklichen menschlichen Kosten des Konflikts im Nahen Osten seit dem terroristischen Angriff der Hamas“. Es sei „dringend notwendig, die humanitäre Unterstützung für Gaza zu verstärken“.

Die Royal Family hält sich aufgrund einer strikten Neutralität mit Äußerungen zu aktuellen politischen Themen in aller Regel stark zurück. William will jedoch in dieser Woche an mehreren Veranstaltungen mit Bezug zum Nahost-Konflikt teilnehmen, wie der Kensington-Palast » die offizielle Residenz des Prinzen von Wales -– zuvor angekündigt hatte.

Dabei gehe es auch um den weltweiten Anstieg des Antisemitismus, teilte der Kensington-Palast in der Nacht auf Dienstag mit. Prinz William werde Hilfskräfte treffen, die humanitäre Hilfe in der Region leisten und Erfahrungen von Menschen vor Ort hören.

Außerdem wird er an einer Diskussion mit jungen Menschen in einer Synagoge teilnehmen, die sich gegen Hass und Antisemitismus einsetzen. „Der Prinz und die Prinzessin (Kate, Anm.) waren zutiefst besorgt über die Ereignisse, die sich Ende 2023 ereigneten, und tragen weiterhin alle Opfer, ihre Familienangehörigen und Freunde in ihren Herzen und Gedanken“, hieß es in der Mitteilung des Palasts weiter. „Ihre Königlichen Hoheiten teilen weiterhin die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für alle Betroffenen.“

Als Erster Israel und Westjordanland besucht

William hatte 2018 im Auftrag der britischen Regierung als erstes Mitglied der britischen Monarchie sowohl Israel als auch das Westjordanland besucht. Dabei traf er sich sowohl mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu als auch mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Williams Ehefrau Prinzessin Kate (42) kuriert sich weiterhin von einer Operation im Bauchraum aus und nimmt mindestens bis Ostern keine offiziellen Termine wahr. (APA)