Regierungsplan bis zum Wahltag: Was könnte da noch kommen?

Auf der Zielgeraden ihrer Legislaturperiode ringen ÖVP und Grüne um Hilfen für den Bausektor und den Umgang mit russischem Gas.

Wien. Wie kann der strauchelnde Bausektor gestützt werden? Diese Frage treibt die Innenpolitik und allen voran ÖVP und Grüne um. Und das in jener finalen Phase der Koalition, in der sie ausloten muss, welche Vorhaben sie in dieser Legislaturperiode noch umsetzen kann. Auf der türkis-grünen Agenda stehen aber noch andere Projekte. So erhält auch die Debatte um den schleppenden Ausstieg aus russischem Gas durch den Tod von Alexej Nawalny wieder eine neue Dynamik.