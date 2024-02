Rumoren im „Kurier“: Wieder Personalabbau?

„Kurier“-Geschäftsführer Richard Grasl (hier mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner) ist in Niederösterreich gut vernetzt.

Sechs Millionen Euro müssten eingespart werden, heißt es. In der Chefredaktion steht bald ein Wechsel an.

Thomas Kralinger, der die „Kurier“-Geschäftsführung Anfang des Jahres an Richard Grasl übergeben hat, hat es bereits im November im „Presse“-Interview angedeutet. Nachdem die Zeitung bereits 2023 zwanzig redaktionelle Mitarbeiter abbauen musste, sagte er auf die Frage, ob da noch etwas kommt: „Ich denke nicht, dass irgendein Medium in den nächsten Jahren ohne Personalreduktionen überleben kann. Wir werden um derartige Schritte nicht umhinkommen.“ Jetzt ist es offenbar soweit.

In der „Kurier“-Redaktion kursiert dieser Tage das Gerücht, es müssten vierzig weitere Jobs abgebaut werden. Dem Vernehmen nach soll nicht nur die Redaktion betroffen sein, sondern auch die Druckerei. Auf Anfrage sagte Grasl, er könne „derzeit gar nichts dazu sagen“. Bleibt also das Hörensagen: Es müssten sechs Millionen Euro eingespart werden, heißt es. Die Kosten für Papier, Transport, Hauszustellung würden den Verlagen ebenso zusetzen wie internationale Onlinekonzerne, die Werbeerlöse abschöpfen, sagte Kralinger damals. Auch in den Kollektivvertragsverhandlungen geht es um Kostenreduktion.

Noch eine Frage wird „Kurier“-intern heftig diskutiert: Wann wird Chefredakteurin Martina Salomon, deren Vertrag im Vorjahr bis Mitte 2024 verlängert wurde, tatsächlich ihren Posten abgeben? Grasl kündigt eine „baldige Entscheidung“ an. Dem Vernehmen nach soll Martin Gebhart Chefredakteur werden. Das wollten auf Anfrage weder Salomon noch Gebhart bestätigen. Letzterer ist wie Grasl in Niederösterreich bestens vernetzt. Gebhart war früher bei den „Niederösterreichischen Nachrichten“ und wurde beim „Kurier“ von Salomon 2018 zum Ressortleiter Chronik ernannt. Seit Sommer 2022 leitet Gebhart das Innenpolitik-Ressort der Zeitung.