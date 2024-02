Der eilige Kochstar Alexander Stumpf hat den Emiraten seinen Kulinarikstempel aufgedrückt.

„Die Uhren ticken hier einfach etwas schneller“, sagt Alexander Stumpf. Er wirkt nicht gehetzt, eher eilig, entschlossen. Der Weltenbummler aus Neuhaus am Rennweg (Thüringen) hat die Geschwindigkeit sichtlich von Dubai übernommen. Mit 16 zog er in den Westen, absolvierte in Garmisch-Partenkirchen seine Kochlehre, arbeitete in München erstmals in einer Spitzenküche. Über Köln kam er 2005 nach London ins berühmte Zuma „um meine Kenntnisse der japanischen Küche zu vertiefen“, ein Izakaya, also Beisl-Lokal.

Eigentlich wollte Stumpf nach Hongkong. Das ging sich für den jungen Sous-chef nicht aus, die Küchenbrigade war voll. So half er ab 2008 bei der Zuma-Eröffnung in den Emiraten. „Wir haben es zu dem aufgebaut, was es heute ist“, sagt er selbstbewusst und bescheiden, „nach vollen acht Jahren hab ich mich verabschiedet.“ Den talentierten Deutschen, der beim Sprechen immer wieder ins Englische rutscht, lockten eigene Ideen. Französische und japanische Küche beherrschte er, jetzt kam der Nahe Osten dazu. Heute gehören zu seinem kulinarischen Mini-Imperium in Dubai und Abu Dhabi acht Lokale, vier Supermärkte und ein Caf .

Wer nicht bis zum Droppen shoppen will oder nur einen Abend Dubai hat das BB Social ist der exemplarische Ort für Fusion-Träume. Wir essen „Lob Star“ Bao (Bao Bun) aus unglaublich feiner Textur, Lobster mit Limetten-Mayonnaise. Stumpf lächelt. Der Green Hummus mit Edamane, Minze, Avocado, Spinat: eine Erfindung des Himmels. Na ja, eine von Stumpf. Am spektakulärsten? Die Crispy Sprouts Neuerfahrung, dass Kohlsprossen-Blätter so intensiv schmecken können! Stimmt, gibt Stumpf zu.

Das BB Social zieht sich über drei Stockwerke. Was bedeutet nun das BB im Lokalnamen? „Kommt vom arabischen Bibi und symbolisiert Liebe und Gemeinschaft.“ Alexander Stumpf, der Checker mit dem Bubengesicht, wischt sich mit der Hand über die Stirn. Es sei gar nicht so leicht gewesen, eine effiziente innere Logistik herzustellen, damit die Küche mit dem Service in Kontakt bleibt. Für solche Lösungen ist sein spielerischer Zugang mit internationaler Expertise ideal.

Info BB Social Dining, Gate Village 8, DIFC, Dubai, thisisbbmenus.com