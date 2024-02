Dubai ohne Shopping und Taucherschein: Spazierengehen am Meeresboden

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Artifiziell. Rasant und allen Krisen zum Trotz ist Dubai in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen, ins Meer und in die Höhe. • Getty

Dubai, ein ziemlich aus den Fugen geratenes Straßendorf internationalen Zuschnitts, hat auch jenseits der Einkaufszentren seine Reize.

Hinter den 7,5 Zentimeter dicken Scheiben begegnen sich Rochen und Haie, als Knorpelfische uralte Verwandte. Ein massiger Napoleon-Lippfisch betrachtet seine eleganten Kollegen skeptisch. Mit diesen Monstren darf ein Mensch schwimmen? 1) Sämtliche Tiere sind satt. 2) Bitte trotzdem keine Fische berühren! Erstens aus Naturschutzgründen, zweitens soll niemand attackiert werden. Eine 20-minütige „guided underwater walking tour“ ohne Tauchschein, aber im Taucheranzug, ein Spaziergang über künstlichen Meeresboden, konnte nur in Dubai erfunden werden. Der weiße Aquatrek-Helm reicht über die Schultern, er wird innen kontinuierlich mit Sauerstoff versorgt, die Haare bleiben trocken. Den Druckausgleich erledigt man durch Schlucken und Gähnen, oder man langt mit einer Hand in den Helm – das Wasser steht zum Kinn – und hält sich die Nase zu. So steigen die Probanden Stufe für Stufe hinab, bis zum Boden des Aquariums mit seinen 65.000 Fischen, bis in zehn Meter Tiefe. Sanft klopft einem ein Indoaustralischer Tüpfel­rochen an den Helm. Erst knapp vor dem Auftauchen berührt man vielleicht verschämt eine Schwarzgoldene Pilotmakrele. Sie zuckt zusammen wie bei einem elektrischen Schlag und entfernt sich kopfschüttelnd.

Millionen Liter Süßwasser

Mit dem Atlantis the Palm an der Spitze der künstlichen Insel Palm Jumeirah, im Zentrum des Halbmonds, hat der südafrikanische Hotelpionier Sol Kerzner (1935–2020) sein gigantomanisches Meisterstück geschaffen. Eine Monorailbahn fährt alle elf Minuten vom Zentrum zum 1600-Zimmer-Hotelkomplex mit der charmanten Durchreiche in der Mitte – als sogenanntes Entertainmentresort setzt das Geschäftsmodell Atlantis auf Gäste von außen. Sie touren durch die Vergnügungsviertel der Hotelstadt, steigen mit dem Ballon durch die Luft oder teufeln durch den mit 18 Millionen Liter Süßwasser größten Aquapark der Welt. Kerzner geriet 2008 aufgrund seiner 28 Millionen Dollar teuren Eröffnung mit Kylie-Minogue-Konzert in die Kritik. Allein das Feuerwerk soll 20 Millionen Dollar gekostet haben. Das hielt ihn keineswegs davon ab, neben dem ursprünglichen ein weiteres Atlantis zu planen. 2023 eröffnete nebenan The Royal Dubai, noch kolossaler, diesmal weniger kitsch-like, eher modernistisch.