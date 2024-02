Nvidia auf Rekordflug: Hype um Künstliche Intelligenz geht doch weiter

Nvidia, laut Goldman Sachs „die wichtigste Aktie auf dem Planeten Erde“, schaffte es schon wieder, positiv zu überraschen. Analysten hoben ihre Kursziele für den Billionenkonzern an, die Börsen atmeten auf.

Befinden sich die Börsen in einer gigantischen Blase, oder ist der Hype um künstliche Intelligenz (KI) tatsächlich gerechtfertigt? Eine Antwort auf genau diese Frage sollten die Nvidia-Geschäftszahlen liefern, die am Mittwochabend präsentiert wurden. Denn der US-amerikanische Chipentwickler, dessen Börsenwert im Vorjahr die Billionen-Dollar-Grenze übersprungen hat, ist nicht nur das Aushängeschild des KI-Booms schlechthin, sondern auch eines der wichtigsten Zugpferde an den Börsen. Allein heuer war Nvidia für mehr als ein Drittel des Anstiegs des technologielastigen US-Index Nasdaq-100 verantwortlich.