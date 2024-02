Martin Sajdik: Nein, es war keine verlorene Zeit. Natürlich versucht man, seine eigene Tätigkeit immer zu beschönigen. In meiner Zeit gab es zum Glück immer weniger zivile Opfer. 2019 ist in diesem bewaffneten Konflikt kein Kind umgekommen. Wir haben es geschafft, dass die Zivilbevölkerung weniger leidet. Wir haben die Schandbrücke von Stanizja Luhanska renovieren lassen, damit die Pensionisten vom Separatistengebiet hinübergehen konnten, um auf der ukrainischen Seite ihre Pensionen zu erhalten. In diesen Punkten haben wir etwas erreicht. Aber natürlich habe ich auch gemischte Gefühle.