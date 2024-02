Der internationale Balltourismus boomt

Die Ballsaison hat Rekorde und Erwartungen übertroffen. Ein Grund: Die Zahl der internationalen Gäste ist explodiert.

„Ich bin mit meiner Frau am kommenden Wochenende in Wien und will auf einen Ball gehen“, postete im Jänner ein Franzose auf einer Wien-Plattform. Einiges sei aber offenbar schon ausgebucht: „Gibt es Geheimtipps?“

Ob der Mann noch an Ballkarten kam, ist nicht überliefert. Sicher ist: Er war mit seiner Suche nicht allein. Das internationale Interesse an den Wiener Bällen ist deutlich gestiegen, mehr noch: Die Zahl der Balltouristen ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert.