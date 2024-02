Die aktuelle Börsen-Rallye weist Schattenseiten auf. Aber sie hat auch Lichtseiten, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeuten. Nach oben gehen sollte es laut Experten auch mit diesen drei Aktien - zur Abwechslung einmal alle drei aus Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU.

Ein weiteres Mal wurde diese Woche daran erinnert, wo derzeit die Musik an den Börsen spielt. Und die Erinnerung fiel wuchtig aus. Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Nvidia-Konzerns, der - neben Microsoft - zum Hauptrepräsentanten der Künstlichen Intelligenz (KI) und zum Hauptträger des Börsenhypes um sie wurde, haben die ohnehin hohen Erwartungen nochmals übertroffen. Die Aktie sprang um über 16 Prozent hoch und knackte erstmals den Börsenwert von zwei Billionen Dollar. Eine Liga, in der nur ganz wenige spielen.

Vor diesem Hintergrund haben auch die Leitindizes neue Allzeithochs erklommen. Und zwar nicht nur in den USA, sondern etwa auch in Deutschland. Und nun sogar in Japan. Am Donnerstag hat der dortige Nikkei den bisherigen Höchststand von Dezember 1989 (!) übertroffen und bei 39.098 Punkten geschlossen. Der Leitindex profitiert unter anderem vom schwachen Yen, der Exporteuren hilft. In Japan gehen die Uhren überhaupt anders. Während die westlichen Länder mit hohen Leitzinsen gegen die Inflation kämpfen, liegt der Leitzins im Land der aufgehenden Sonne immer noch bei minus 0,1 Prozent. Viele Anleger investierten daher im Vorjahr dort. Der Nikkei stieg von Anfang 2023 bis heute um 52 Prozent. Bis zum Jahresende könnte er weiter auf bis zu 50.000 Punkte hochziehen, wird Ryoji Musha vom Finanzanalysehaus Musha Research in der Agentur Reuters zitiert. Ergäbe knapp 30 Prozent Potenzial.

Klingt verführerisch. Wie es auch verführerisch klingt, dass der technische Indikator MACD, der Trendveränderungen angibt, „auf Monatsbasis ins Positive gedreht hat, was in der Vergangenheit immer ein Zeichen für eine mehrmonatige Rally war“, wie das deutsche Magazin „Börse Online“ schreibt. Demgegenüber bleibt freilich festzuhalten, dass wir es aktuell mit einer Tech-Rallye zu tun haben, bei der die anderen Aktien in der Dynamik nicht mitkommen - sprich: es fehlt die Breite.

Wir befinden uns also in lichten Höhen. Das soll man genießen, solange die Sonne scheint. Man soll nur nicht vergessen, dass Korrekturen, die in jedem Fall irgendwann kommen werden, jederzeit stattfinden können.

Dies vor Augen, kann man folgende drei Aktien unter die Lupe nehmen, die von Experten gerade eine Hochstufung bekommen haben. Zur Abwechslung fokussieren wir diese Woche einmal auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU, nämlich Frankreich.