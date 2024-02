Neuschnee verhinderte auch zweiten Super-G in Val di Fassa

Große Mengen an Schnee vielen in Val di Fassa

Große Mengen an Schnee vielen in Val di Fassa GEPA pictures / Mathias Mandl

Schon am Samstag war in den Dolomiten kein Rennen möglich gewesen, nun fällt auch der Ski-Weltcup-Super-G der Frauen in Val di Fassa aus.

Wegen der großen Menge an Neuschnee und den Pistenbedingungen haben sich die Organisatoren und der Ski- und Snowboard Weltverband FIS entschieden, auch den zweiten Ski-Weltcup-Super-G der Frauen in Val di Fassa abzusagen. Schon am Samstag war in den Dolomiten kein Rennen möglich gewesen. Es stehen in dieser Disziplin nun noch je ein Rennen in Kvitfjell und beim Finale in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm.

Im Super-G ist die kleine Kugel derzeit noch heiß umstritten, die Steirerin Cornelia Hütter hat als Zweite nur fünf Zähler Rückstand auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami.