Es geht um die Zukunft der katholischen Kirche

Papst Franziskus bei der Bischofssynode am 29. Oktober im Petersdom im Vatikan. Imago/Evandro Inetti

Im Oktober wird in Rom zusammen mit der Bischofssynode auch die 2021 eröffnete Weltsynode enden. Unter den rund 350 Teilnehmern mit Stimmrecht waren erstmals Laien, auch 54 Frauen. Seit dem ersten Treffen im vergangenen Herbst hat sich einiges getan. Und doch ist ein erfolgreicher Abschluss nicht garantiert.

Rom. Immer wieder Stille – und viele Fragezeichen. Nach dem ersten Teil der Bischofssynode, die im vergangenen Oktober in Rom stattfand, schien es, als sei die Vorgabe von Papst Franziskus für den Ablauf des vierwöchigen Treffens auch in der Zeit danach noch gültig: Die Gespräche der Synodenteilnehmer wurden während der Sitzungen regelmäßig mit Minuten der Stille unterbrochen, in denen das zuvor Gehörte reflektiert werden sollte.