Paul McCartney: „Yesterday“ als Entschuldigung an Mutter Mary

Paul McCartney deutet mit 81 einen seiner berühmtesten Songs neu: als späte Reaktion auf den frühen Tod seiner Mutter.

Dass Paul McCartney „Let It Be“ (1969) in Erinnerung an seine 1956 – als er 14 war – an Brustkrebs gestorbene Mutter geschrieben hat, ist bekannt: Sie ist im Text dieses Liedes die „mother Mary“, die „words of wisdom“ spricht. Nun erklärt der 81-jährige McCartney, dass auch für einen zweiten Klassiker, den er geschrieben hat, für „Yesterday“ (1965), Worte seiner Mutter wichtig waren. Und vor allem Worte an seine Mutter, die ihm auch neun Jahre nach ihrem Tod noch durch den Kopf gingen.

Mary McCartney, eine Krankenschwester, habe für seinen Geschmack öfters ein bisschen „posh“, also aufgesetzt vornehm, gesprochen, erzählt er im Podcast „A Life In Lyrics“. Einmal habe sie wieder das Wort „ask“ mit langem „a“ ausgesprochen, da habe er sie leicht spöttisch korrigiert: „I went: ,Arsk! Arsk! It‘s ask, Mum‘“, so gibt der „Guardian“ ihn wieder, „and she got a little embarrassed“. Bald habe ihm das leidgetan, und das Schuldgefühl sei geblieben, bis er es in „Yesterday“ in berühmte Zeilen gegossen habe: „I said something wrong, now I long for yesterday“.

Diese Zeilen – wie der gesamte Song – wurden meist als Reue über den Verlust einer Liebesbeziehung gehört. McCartney sagt, er habe diese Lesart seiner eigenen Worte selbst übernommen. Doch offenbar habe er unbewusst einen Bezug auf seine tote Mutter in „girl lyrics“ übersetzt, grübelt er nun. Überhaupt sei es in Grunde wohl ein „Losing your mother song“, so könne man wohl auch die Zeile „Why she had to go, I don’t know“ verstehen.

Erster Titel: „Scrambled Eggs“

Der Text von „Yesterday“ hatte vor der Aufnahme im Juni 1965 schon gröbere Änderungen durchgemacht. Als McCartney den Song dem Beatles-Produzenten George Martin zum ersten Mal vorspielte, trug er noch den Platzhalter-Titel „Scrambled Eggs“ (Eierspeise) und McCartney sang die provisorischen Zeilen: „Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs.“ Die Melodie war da schon die endgültige, sie war McCartney eines Nachts im Traum eingefallen – und schien ihm selbst so zwingend, dass er dachte, sie müsse bereits existieren, vielleicht von Cole Porter? Einen Monat lang fragte er alle möglichen Kollegen, ob sie die Melodie schon kennen würden. Erst dann akzeptierte er: Sie war seine Erfindung.