Licht am Ende des Winters

Jetzt im Februar, wo der Winter bald vorbei ist, kann ich es ja ­zugeben: Lichttherapie macht mich depressiv.

Ich weiß, sie sollte genau das Gegenteil bewirken. Deshalb habe ich ja die Lichttherapielampe gekauft. Sie sollte meinem Gehirn mit ihren 10.000 Lux einen strahlenden Sommertag vorgaukeln. Aber statt mich mit Meeresbrise, Palmen und sorglos vertrödelten Tagen glücklich zu machen, verordnet sie mir fixe Arbeits-, Essens- und Schlafenszeiten. Die erwünschte antiwinterdepressive Wirkung erzielt die Lichtlampe nur, wenn ich sie mehrmals täglich anstarre.

Und zwar um 10 Uhr eine Stunde mit 7000 lx, um 12 Uhr eine halbe Stunde mit 10.000 lx, um 14 Uhr eine Stunde mit 7000 lx und um 18 Uhr drei Stunden mit 3000 lx. Den Rest des Tages hätte ich zwar therapiefrei, aber mein Gehirn ist leider ein passiv-aggressiver Teenager, der sich in der Zwischenzeit zu Fleiß nicht entspannt. Weil ständig die Lichtlampe auf meinem Schreibtisch steht und mit strengem Blick auf die Uhr klopft. Nur noch eine Stunde draußen spielen, dann wieder hereinkommen zur Lichttherapie! Kein Wunder, dass der trotzige Teenager jeden Tag neue Gründe findet, warum er nicht zur Lichttherapie erscheint.

Einmal scheint die Sonne, da wären die 10.000 lx ja doppelt gemoppelt. Ein anderes Mal lobt einen die Chefin oder man bekommt Blumen am Valentinstag. Oder es gibt Schokolade, Wein und Netflix-Serien. Einziges Problem: Der Februar soll winterdepressionstechnisch der schwierigste Monat sein. Und heuer dauert er auch noch einen Tag länger. Zur Not könnte man die restlichen paar Tage auch im Bett verbringen und die Decke über den Kopf ziehen. Ach so, das wäre dann eine Winterdepression. Aber dagegen hilft ja Lichttherapie.

( Die Presse Schaufenster , 23.2.2023)

