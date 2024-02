Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Kämpfen westliche Soldaten künftig in Ukraine? Um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, schließt der französische Präsident Emmanuel Macron auch den Einsatz von Bodentruppen durch sein Land nicht mehr aus. Bei einem Treffen von über 20 Staats- und Regierungschefs am Montag in Paris habe es zwar keine Einigkeit zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden, sagte Macron nach Abschluss der Ukraine-Hilfskonferenz. Mehr dazu

Biden hofft auf Nahost-Waffenruhe bis Montag: „Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind“, sagt US-Präsident Biden am Montagabend beim Eisessen in New York. Noch sei man nicht am Ziel, aber „ich hoffe, dass wir bis kommenden Montag eine Waffenruhe haben werden“, so Biden. Mehr dazu

Regierung einigt sich auf Bauoffensive: Die österreichische Regierung hat sich offenbar auf die seit längerem in Diskussion stehende Wohn- und Bau-Offensive verständigt. Nach Informationen der APA soll bereits am Dienstag eine Präsentation der Pläne erfolgen. Details waren vorerst unklar. Mehr dazu

„Katastrophale Brandgefahr“ in Australien: Seit Tagen lodern schwere Buschbrände im Südosten Australiens. Aber das Schlimmste steht offenbar noch bevor: Große Hitze gepaart mit starken Winden könnte in den nächsten Tagen zu „katastrophalen Bedingungen“ führen, schrieb die Nachrichtenagentur AAP am Dienstag. Teilweise wurden Temperaturen von weit über 40 Grad erwartet. Mehr dazu

Ofner gewinnt Acapulco-Auftakt: Nach vier Erstrunden-Niederlagen gewinnt Sebastian Ofner, Österreichs zur Zeit bester Tennisspieler, erst nach hartem Kampf gegen die Nummer 493 der Welt. Mehr dazu

Österreich bei „Forever Chemicals“ fast Schlusslicht: Das nächste Kapitel der Saga um die „Forever-Chemicals“: Diese Chemikalien werden auch über den Umweg der Pestizide im menschlichen Körper aufgenommen. Das zeigt eine Auswertung, die Umweltorganisationen am Dienstag öffentlich gemacht haben. In Österreich sind im Test vor allem Erdbeeren, Gurken und Äpfel betroffen. Mehr dazu

Ist Joe Biden zu alt, um noch einmal Präsident zu werden? In den USA fürchtet man innerhalb der demokratischen Partei, dass Joe Biden mit 81 Jahren nicht mehr fit genug für eine zweite Amtszeit ist. Seit vergangener Woche wird die Debatte auch öffentlich geführt. Der aktuelle „Presse“-Podcast. Mehr dazu