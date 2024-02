„Inakzeptables“ Versagen bei Gemini-Bilderzeugung

Laut CEO der Google Mutter Alphabet werde rund um die Uhr gearbeitet um die Probleme mit der KI-Engine Geminie zu beheben. Um Vorurteile zu vermeiden wollte der Konzern dem lernfähigen Algorithmus eine besonders diverse Richtung der Bildsprache vorgeben, der Versuch ging nach hinten los.

Sundar Pichai, CEO von Alphabet Inc., wandte sich am Dienstag per E-Mail an seine Mitarbeiter, um die problematischen Antworten von Googles KI-Engine Gemini anzusprechen und bezeichnete sie als „völlig inakzeptabel“. Die Teams arbeiten nun rund um die Uhr, um die Probleme zu beheben, schrieb Pichai in seiner Nachricht, die von Bloomberg News eingesehen wurde. Der Vorstandsvorsitzende von Alphabet und Google betonte die Notwendigkeit für das Unternehmen, unvoreingenommene und genaue Informationen zu liefern und sagte, dass strukturelle Änderungen vorgenommen werden, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.

Gemini, ehemals Bard, ist das Flaggschiff der künstlichen Intelligenz von Google, aber das Unternehmen wurde für seine Bilderzeugung kritisiert, die historisch ungenaue Szenen darstellte, wenn es aufgefordert wurde, Bilder von Menschen zu erstellen. Das in Mountain View, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat die Eingabe von Menschen in seinem Bildgenerator gestoppt, während es daran arbeitet, die Bedenken auszuräumen. „Wir werden eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, darunter strukturelle Änderungen, aktualisierte Produktrichtlinien, verbesserte Einführungsprozesse, robuste Bewertungen und Red-Teaming sowie technische Empfehlungen“, schrieb Pichai und forderte, sich auf „hilfreiche Produkte zu konzentrieren, die das Vertrauen unserer Nutzer verdienen.“

Der Boom des Interesses an und der Nutzung von KI hat eine Welle der genaueren Überprüfung mit sich gebracht, wobei viele Kritiker auf das Potenzial für KI-erstellte Inhalte hinweisen, die entweder absichtlich oder versehentlich in die Irre führen. (Bloomberg)