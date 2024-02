Nur neun Staaten erreichen die EU-Klimaziele

Frankreich, Deutschland und Italien sind aus heutiger Sicht auch nach Nutzung von Gutschriften mit Abstand am weitesten von der Ziellinie entfern. Im Bild: Braunkohle-Tagebau Garzweiler II in Deutschland.

Die wenigsten EU-Staaten dürften die Klimaziele bis 2030 erreichen. Für den Rest – mit Österreich – gibt es nicht einmal genug Zertifikate, um sich „freikaufen“ zu können.

Wien. Österreich wird die EU-Vorgaben zur Emissionsreduktion bis 2030 aus heutiger Sicht verpassen. Am Mittwoch haben Wissenschaftler daher eine lange Liste an Maßnahmen vorgelegt, wie das Land das Ruder herumreißen könnte. Das Problem: Egal wie sinnvoll Tempo 100 oder eine Reform des Bodenverbrauchs für das Klima sind – all das braucht wohl mehr Zeit, als das Land realpolitisch hat. Die Republik muss sich also auch damit auseinandersetzen, welche Wege es noch gibt, um die Lücke zu schließen – und was sie kosten würden.