Pharrell Williams: Der Designer, der sich selbst ein Ständchen singt

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Ein Superstar, und doch so „humble“: Pharrell Williams beruft sich auf seine Wurzeln in Virginia. • Beigestellt.

Popstar Pharrell Williams wurde vor einem Jahr zum Männermodedesigner von Louis Vuitton ernannt – eine erste Bestandsaufnahme nach zwei Kollektionen und einem Riesenhype.

Nominiert für 39 Grammys, dreizehnmal die Trophäe gewonnen: So eine Verdienstliste hat im Musikbusiness auch nicht jeder aufzuweisen. Vielleicht war es also nur eine Frage von neuen Herausforderungen, denen man sich im Leben stellen möchte: Wie jene, die vor einem Jahr an Pop-Superstar Pharrell Williams herangetragen wurde, als ihn die Spitze der LVMH-Flaggschiffmarke Louis Vuitton zum Gespräch bat. In einem Podcast-Interview mit dem Branchenmedium „Business of Fashion“ erzählte Pharrell noch vergangenen Oktober, dass er nicht auf die Idee gekommen wäre, man könnte ihm bei dieser Gelegenheit das Angebot machen, die Männerkollektion von Louis Vuitton zu entwerfen.

Vor Williams hatte Virgil Abloh diese Position bekleidet, er verstarb im Alter von nur 41 Jahren an einer Krebserkrankung. Auf Schock und Trauer nach diesem Ableben folgte in der Branche Ratlosigkeit: Wer würde in die Fußstapfen von Abloh, dem kreativen Tausendsassa mit schöngeistig-intellektuellem Selbstverwirklichungsdrang, treten können. Einige Namen machten die Runde, aber niemand glaubte so recht daran, dass nach einem Schwarzen US-Amerikaner und Star der Designszene zum Beispiel relativ unbekannte Independent-Label-Gründerinnen aus London diese Aufgabe bewältigen würden. Am Ende kam es dann tatsächlich ganz anders, denn man zauberte einen Popstar aus dem Hut und wandte sich quasi ganz von der Modeszene als Talentschmiede für diesen Posten ab.