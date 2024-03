Für manche Krankheiten im Alter gibt es bis heute keinen Durchbruch in der Forschung.

Seit wir die Aktie des US-Unternehmens Viking Therapeutics, das an einem Abnehme-Medikament arbeitet, hier zu Weihnachten vorgestellt haben, ist sie um 420 Prozent gestiegen. Ein ähnlicher Höhenflug könnte laut Experten nun bei jener Biotech-Aktie bevorstehen, die wir heute hier vorstellen.

Manchmal ist das Geschehen an der Börse wie Weihnachten und Ostern zusammen. So wie für jene, die rechtzeitig Nvidia gekauft haben und seit Anfang 2023 im Zuge des Hypes um die künstliche Intelligenz mit der Aktie ein Plus von über 400 Prozent erzielt haben. Aber auch für die, die abseits ihres breit gestreuten und langfristig ausgerichteten Portfolios mit Spielgeld auf eine spekulative Aktie setzen, können Weihnachten und Ostern zusammenfallen.

Konkret geschehen ist dies bei Viking Therapeutics (ISIN: US92686J1060). Just zu Weihnachten 2023 haben wir die Aktie hier bei 19 Dollar als spekulative Investitionsidee vorgestellt und hingewiesen, dass Analysten im Schnitt Luft bis 34 Dollar sehen. Diese Woche nun ist die Aktie von 38 auf über 99 Dollar explodiert. Der Grund: Die Phase-2-Studie eines Abnehm-Medikaments war vielversprechend verlaufen. Und nun gilt das US-Biotechnologie-Unternehmen umso mehr als Übernahmekandidat.

Analysten haben nun teils die Kursziele weiter angehoben – bis auf 120 Dollar. Jetzt auf den Zug aufzuspringen, ist vorerst nicht ratsam, da wohl Gewinnmitnahmen anstehen (am Freitag schloss sie bei 85 Dollar). Aber in absehbarer Zeit werden neue Studiendaten präsentiert. Und dann sind noch deutlich höhere Kurse als 99 Dollar möglich.

Wirklich oft fallen Weihnachten und Ostern an der Börse freilich nicht zusammen. Der Fall sein könnte dies aber beizeiten bei einem anderen Biotechtitel sein, den wir heute hier vorstellen.