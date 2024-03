Olaf Scholz und das Geheimnis des Taurus

Was der deutsche Kanzler denkt, bleibt oft sein Geheimnis.

Dem deutschen Kanzler ist die Debatte um den Marschflugkörper entglitten. Nun veröffentlichten russische Medien auch noch ein Tonband, das die deutsche Öffentlichkeit erschrecken sollte.

Das Tonband kam zum schlechtesten Zeitpunkt. In der Freitagnacht erschien die erste Meldung: Von russischen Journalisten wurde eine Telefonkonferenz zwischen deutschen Luftwaffenoffizieren abgespielt. In dem von Unbekannten abgehörten Gespräch ging es um ein Szenario: Was könnte die ukrainische Armee alles mit dem deutschen Marschflugkörper Taurus anfangen? Die Kertsch-Brücke angreifen etwa, die Russland zur Krim gebaut hat, eine wichtige Nachschubschlinie?