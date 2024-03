Ungarns Premier Orbán trifft Donald Trump in Florida

Imago / Kevin Dietsch; Via Www.imago-images.de

Ein Archivbild vom 13. Mai 2019: Der damals noch amtierende US-Präsident Donald Trump empfing Viktor Orbán im Oval Office des Weißen Hauses. Imago / Kevin Dietsch; Via Www.imago-images.de

Der ungarische Premier Viktor Orbán hat Donald Trump bereits vor einer Woche öffentlich viel Erfolg für die US-Wahl gewünscht. Trump möge „freie Hand“ haben, um „Frieden (in der Ukraine) zu schaffen“.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wird sich am 8. März in Florida mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump treffen. Das teilte Orbáns Pressechef am späten Sonntag der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI mit.

Letzten Monat erklärte der rechtspopulistische Orbán seine Unterstützung für Trumps neuerliche Bewerbung um das US-Präsidentschaftsamt. Die Wahl findet Anfang November statt, derzeit laufen die partei-internen Vorwahlen, bei denen Trump großer Favorit ist. Seine Konkurrentin Nikki Haley konnte am Wochenende aber einen symbolischen Erfolg in der Hauptstadt Washington D.C. verbuchen.

„Wir hoffen, dass der derzeitige Präsident geht und Präsident Trump zurückkehrt und er freie Hand hat, um Frieden (in der Ukraine) zu schaffen“, sagte Orbán am 23. Februar. (Reuters)